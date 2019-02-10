Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina

Kartal'da Çöken Bina

1 saat önce

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şeyma Kambur (30) ile kızı Zehra (8) ve oğlu Ali Bilal'in (4) cenazeleri toprağa verildi.

Kartal'da Çöken Bina, System.String[]
Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şeyma Kambur (30) ile kızı Zehra (8) ve oğlu Ali Bilal'in (4) cenazeleri toprağa verildi.

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan anne Şeyma ile çocukları Zehra ve Ali Bilal Kambur için Cevizli Çınar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza Kambur ailesinin yanı sıra çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar katıldı.

Ailesini kaybeden baba Sedat Kambur, taziyeleri kabul etti. Kalabalığın sokaklara taştığı namazını, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kıldı.

Kambur ailesinin cenazeleri Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.

Çöken binada yapılan çalışmalar sonucu dün akşam son olarak anne Şeyma ve çocukları Zehra ile Ali Bilal Kambur'a ulaşılabilmişti. Anne ve çocuklarının birbirlerine sarılmış vaziyette bulundukları bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA

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