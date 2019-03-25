Kartal'da Çöken Bina
31 dakika önce
Kartal'da 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yapılacak olan yeni binaların temeli atıldı.
Kartal
'da 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt
Apartmanı ile riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yapılacak olan yeni binaların temeli atıldı.
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı ve riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yeniden yapılacak olan binaların hafriyat kaldırma çalışmaları tamamlandı.
Yetkililer, çöken binanın ve yıkılan 7 binanın yerine yapılacak yeni binalar için temel atma işlemini bugün gerçekleştirdi.
TOKİ bünyesinde bir inşaat firması tarafından yürütülen inşaat, 8 blok 105 daire ve 20 dükkandan oluşuyor. Projenin önümüzde Aralık
ayında bitmesi planlanıyor.
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayda 21 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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