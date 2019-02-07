Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina - Arama ve Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Kartal'da Çöken Bina - Arama ve Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi

1 saat önce

- Binanın havadan görüntüleri İSTANBUL - Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

- Binanın havadan görüntüleri İSTANBUL - Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Cevizli, Kartal, Güncel
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