Kartal'da Çöken Bina - Arama ve Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi
1 saat önce
- Binanın havadan görüntüleri İSTANBUL - Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Binanın havadan görüntüleri İSTANBUL - Kartal Cevizli
Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:36 Kaynak: AA
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