Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad, Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor
1 saat önce
Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.
Kartal
'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD
ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.
Kartal'da 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışırken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:15 Kaynak: İHA
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