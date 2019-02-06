Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad, Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor

Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad, Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor

1 saat önce

Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad, Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor, System.String[]
Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal'da 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışırken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

AFAD, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad, Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]