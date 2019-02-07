Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor

Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor

9 dakika önce

Kartal'da çöken bina enkazında AFAD eğitimli köpeklerle arama yapıyorİSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor, System.String[]
Kartal'da çöken bina enkazında AFAD eğitimli köpeklerle arama yapıyor

İSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.
Kartal'da 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışırken kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

AFAD, Kartal, 3. Sayfa
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