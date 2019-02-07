Kartal'da Çöken Bina Enkazında Afad Eğitimli Köpeklerle Arama Yapıyor

Kartal'da çöken bina enkazında AFAD eğitimli köpeklerle arama yapıyorİSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal'da çöken bina enkazında AFAD eğitimli köpeklerle arama yapıyor



İSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal'da 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışırken kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı

Son Dakika! İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz

Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım