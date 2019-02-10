Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina - Eylül Dervişoğlu ve Melih Aydın, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartal'da Çöken Bina - Eylül Dervişoğlu ve Melih Aydın, Son Yolculuğuna Uğurlandı

7 dakika önce

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan Eylül Dervişoğlu ve Melih Aydın için, çöken binanın olduğu mahallede bulunan Zeytinlik Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Dervişoğlu ve Aydın ailelerinin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar da katıldı. Törende, incelemelerde bulunmak için olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da hazır bulundu.

Eylül ve Melih'in cenazeleri, defnedilmek üzere Kartal Mezarlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Kartal, Aydın, Eylül, Güncel
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