Kartal'da Çöken Bina İddianamesi Kabul Edilirken, Tahliye Edilen Proje Sorumlusuna Yakalama Kararı...
1 saat önce
Kartal'da çöken bina iddianamesi kabul edilirken, tahliye edilen proje sorumlusuna yakalama kararı çıkarıldı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:03 Kaynak: İHA
'da çöken bina iddianamesi kabul edilirken, tahliye edilen proje sorumlusuna yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL
21 Kişiye Mezar Olan Binayla İlgili Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
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