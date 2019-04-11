Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina İddianamesi Kabul Edilirken, Tahliye Edilen Proje Sorumlusuna Yakalama Kararı...

Kartal'da Çöken Bina İddianamesi Kabul Edilirken, Tahliye Edilen Proje Sorumlusuna Yakalama Kararı...

1 saat önce

Kartal'da çöken bina iddianamesi kabul edilirken, tahliye edilen proje sorumlusuna yakalama kararı çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Bina İddianamesi Kabul Edilirken, Tahliye Edilen Proje Sorumlusuna Yakalama Kararı..., System.String[]
Kartal'da çöken bina iddianamesi kabul edilirken, tahliye edilen proje sorumlusuna yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:03 Kaynak: İHA
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