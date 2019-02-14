Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı.

Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı.

1 saat önce

IHAAW100019-ASA/14-02-2019- Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı., System.String[]
IHAAW100019-ASA/14-02-2019

- Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 14.02.2019 10: 00: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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