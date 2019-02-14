Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Gözaltına Alınan Üç Kişi Adliyeye Sevk Edildi.
46 dakika önce
IHAAW104716-ASA/14-02-2019- Kartal'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.
IHAAW104716-ASA/14-02-2019
- Kartal
'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi. 14.02.2019 10: 47: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:53 Kaynak: İHA
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