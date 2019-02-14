Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede

Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede

1 saat önce

Kartal'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede, System.String[]
Kartal'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kartal'da 6 Şubat'ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Ç., inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur M. ve yapı ruhsat sürveyanı (inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş B. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

(Alper Suat Tutaşı - Zeki İpek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal, Güncel
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