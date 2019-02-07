Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Valilikten Yeni Açıklama: Ölü Sayısı 3, Yaralı Sayısı 12
1 saat önce
Kartal'da çöken bina ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi.
Kartal
'da çöken bina ile ilgili İstanbul
Valiliği'nden yeni açıklama geldi. Gece saatlerinden yapılan açıklamaya göre yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sayısı 12, yaşamını yitiren vatandaşların sayısı 3 oldu.
Öte yandan çöken binanın bitişiğindeki apartmanın kolonlarında kırıklar oluşması nedeniyle binanın çökme ihtimaline karşı saat 02.42'de çalışmalar durduruldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:19 Kaynak: İHA
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