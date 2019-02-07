Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Valilikten Yeni Açıklama: Ölü Sayısı 3, Yaralı Sayısı 12

Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Valilikten Yeni Açıklama: Ölü Sayısı 3, Yaralı Sayısı 12

1 saat önce

Kartal'da çöken bina ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi.

Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Valilikten Yeni Açıklama: Ölü Sayısı 3, Yaralı Sayısı 12, System.String[]
Kartal'da çöken bina ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi. Gece saatlerinden yapılan açıklamaya göre yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sayısı 12, yaşamını yitiren vatandaşların sayısı 3 oldu.

Öte yandan çöken binanın bitişiğindeki apartmanın kolonlarında kırıklar oluşması nedeniyle binanın çökme ihtimaline karşı saat 02.42'de çalışmalar durduruldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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