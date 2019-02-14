Kartal'da çöken bina soruşturmasında 2 tutuklama
1 saat önce
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:35
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
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