Son Dakika Haberleri: Kartal'da çöken bina soruşturmasında 2 tutuklama

Kartal'da çöken bina soruşturmasında 2 tutuklama

1 saat önce

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kartal'da çöken bina soruşturmasında 2 tutuklama, System.String[]
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:35 

Yeşilyurt, Kartal, Ekonomi
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