Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında İddianame Hazır

Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında İddianame Hazır

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında İddianame Hazır, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın Geçmişi

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt binasının çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybetmiş,14 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Tutuklu sayısı 1'e düşmüştü

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise kusursuz bulunmuştu. Öte yandan, binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır tahliye edilmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Bina Soruşturmasında, 3 Şüphelinin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında İddianame Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]