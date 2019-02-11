Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Kusurlar Tespit Edilecek

Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Kusurlar Tespit Edilecek

1 gün önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çöken binanın kolonlarından numune alındığı ve kusurların tespitine yönelik delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Kusurlar Tespit Edilecek, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çöken binanın kolonlarından numune alındığı ve kusurların tespitine yönelik delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kartal'da 6 Şubat'ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bilirkişi eşliğinde delil toplanıyor

Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Savcıların bilirkişiler eşliğinde olay yerinde delil toplama işlemlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Kolonlardan numune alındı

Çöken binanın kolonlarından numuneler alındığı, alınan örneklerle inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesinin ve betonda kullanılan kumun inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan, kusurların tespitine yönelik olay yerindeki incelemeler devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Başsavcı, Kartal, 3. Sayfa
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