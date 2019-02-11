Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Kusurlar Tespit Edilecek
21 saat önce
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çöken binanın kolonlarından numune alındığı ve kusurların tespitine yönelik delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kartal
'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çöken binanın kolonlarından numune alındığı ve kusurların tespitine yönelik delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kartal'da 6 Şubat'ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
Bilirkişi eşliğinde delil toplanıyor
Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Savcıların bilirkişiler eşliğinde olay yerinde delil toplama işlemlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldı.
Kolonlardan numune alındı
Çöken binanın kolonlarından numuneler alındığı, alınan örneklerle inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesinin ve betonda kullanılan kumun inceleneceği öğrenildi.
Öte yandan, kusurların tespitine yönelik olay yerindeki incelemeler devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:58 Kaynak: İHA
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