Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada 24 Daire ve Zemin Katta Bir Tekstil Atölyesi Bulunuyordu

Kartal'da Çöken Binada 24 Daire ve Zemin Katta Bir Tekstil Atölyesi Bulunuyordu

1 saat önce

Kartal ilçesi Cevizli Mahallesinde çöken 7 katlı binada 24 daire ile zemin katta bir atölyenin çalıştığı öğrenildi.

Kartal'da Çöken Binada 24 Daire ve Zemin Katta Bir Tekstil Atölyesi Bulunuyordu, System.String[]
Kartal ilçesi Cevizli Mahallesinde çöken 7 katlı binada 24 daire ile zemin katta bir atölyenin çalıştığı öğrenildi.

Cevizli Muhtarı Memiş Dikilidaş, binanın 40 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Yıkılan binanın zemin katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Aktif olan atölyede 20 kişi zaman zaman çalışıyordu. Apartmanda 24 mesken bulunuyor. Daha önce mahallemizde her hangi bir sebeple bina çökmedi. Yıkılan bina eski 40-50 yaşında bir binaydı. Ancak şimdiye kadar her hangi bir sıkıntı olduğu bilgisi gelmedi.

Yıkımın neden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Cevizli, Kartal, 3. Sayfa
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