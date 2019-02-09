Kartal'da Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
16 dakika önce
Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince ara verilen çalışmalar kontrollü şekilde devam ediyor.
Kartal
'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince ara verilen çalışmalar kontrollü şekilde devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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