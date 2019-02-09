Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kartal'da Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

16 dakika önce

Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince ara verilen çalışmalar kontrollü şekilde devam ediyor.

Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince ara verilen çalışmalar kontrollü şekilde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Kartal, Güncel
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