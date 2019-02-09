Kartal'da Çöken Binada Çalışmalar Üçüncü Gününde Devam Ediyor

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında aramalar çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında aramalar çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.



Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazındaki çalışmalar günün ilk ışıklarıyla beraber devam ediyor. Binanın çökmesinden sonraki 3. günde de arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor. - İSTANBUL

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