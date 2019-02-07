Kartal'da Çöken Binada Enkaz Altında Kalan 5 Yaşındaki Havva Tekgöz, 18 Saat Sonra Kurtarıldı.
39 dakika önce
Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.
Kartal
'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:56 Kaynak: AA
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