Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Enkaz Altında Kalan 5 Yaşındaki Havva Tekgöz, 18 Saat Sonra Kurtarıldı.

Kartal'da Çöken Binada Enkaz Altında Kalan 5 Yaşındaki Havva Tekgöz, 18 Saat Sonra Kurtarıldı.

39 dakika önce

Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.

Kartal'da Çöken Binada Enkaz Altında Kalan 5 Yaşındaki Havva Tekgöz, 18 Saat Sonra Kurtarıldı., System.String[]
Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Kartal, Güncel
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