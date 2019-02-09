Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Alemdar Ailesinden 9 Kişi, Son Yolcuğuna Uğurlanıyor.

Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Alemdar Ailesinden 9 Kişi, Son Yolcuğuna Uğurlanıyor.

40 dakika önce

IHAAW124942-ASA/09-02-2019- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişi, son yolcuğuna uğurlanıyor.

Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Alemdar Ailesinden 9 Kişi, Son Yolcuğuna Uğurlanıyor., System.String[]
IHAAW124942-ASA/09-02-2019

- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişi, son yolcuğuna uğurlanıyor. Aynı aileden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 09.02.2019 12: 49: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Alemdar Ailesinden 9 Kişi, Son Yolcuğuna Uğurlanıyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]