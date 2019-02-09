Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Alemdar Ailesinden 9 Kişi, Son Yolcuğuna Uğurlanıyor.
40 dakika önce
IHAAW124942-ASA/09-02-2019- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişi, son yolcuğuna uğurlanıyor.
IHAAW124942-ASA/09-02-2019
- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişi, son yolcuğuna uğurlanıyor. Aynı aileden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 09.02.2019 12: 49: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:55 Kaynak: İHA
Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu
Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi