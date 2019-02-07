Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Ayşe Alemdar'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı
1 saat önce
- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazından cansız bedeni çıkarılan Ayşe Alemdar otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Alemdar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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