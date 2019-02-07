Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybeden Ayşe Alemdar'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

- Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı



İSTANBUL - Kartal'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazından cansız bedeni çıkarılan Ayşe Alemdar otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Alemdar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a götürüldü.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi