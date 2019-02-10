Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Ölen Anne ve İki Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartal'da Çöken Binada Ölen Anne ve İki Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAKartal'da çöken binada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'da Çöken Binada Ölen Anne ve İki Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'da çöken binanın enkazından dün akşam saat 20.00 sıralarında, Şeyma Kambur (30) ve çocukları Zehra (8), Ali (4) Kambur'un cansız bedenleri çıkartılmıştı. Anne ve çocuklarının için Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Çınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şeyma Kambur'un eşi ve yakınları katıldı. Şeyma Kambur'un kardeşi gözyaşı döktü. Anne çocuklarının cenazeleri ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabut başında bekleyen yakınlar

-Cenazeye katılan insanlar

-Binali Yıldırım'ın cenaze törenine katılması 

-İkindi namazının kılınması

- Temel Karamollaoğlu'nun camiden çıkışı 

-Cenaze namazının kılınması 

-Tabutların taşınması 

-genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Anne, Güncel
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