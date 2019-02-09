Kartal'da Çöken Binada Ölen Eylül Bebeğin Fotoğrafı Ortaya Çıktı
1 saat önce
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerden biri de 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu oldu.
Kartal
'da çöken binada hayatını kaybedenlerden biri de 1,5 yaşındaki Eylül
Dervişoğlu oldu. Eylül bebeğin öldüğü haberini gece saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
verirken, Eylül Dervişoğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı.
Kartal'da gece gelen haber yürekleri bir kez daha dağladı. Kartal'da çöken binada bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
yaparken, Eylül bebeğin fotoğrafı da ortaya çıktı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
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