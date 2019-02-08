Kartal'da Çöken Binada Ölen Karı-Koca Son Yolculuğuna Uğurlandı
49 dakika önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAKartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ahmet ile Nuriye Söğüt çifti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA Kartal
'da çöken binada hayatını kaybeden Ahmet ile Nuriye Söğüt
çifti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal Cevizli
Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı binada, karı-koca Ahmet (80) ve Nuriye (75) Söğüt'ün, dün akşam 22.00 sıralarında enkaz altından cansız bedenlerine ulaşıldı. Söğüt çifti için Zeytinlik
Ulu Camii'de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, CHP Milletvekili
Hamza Çebi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından omuzlarda taşınan cenazeler cenaze aracına konuldu. Söğüt çifti Sultanbeyli
Mezarlığı'nda toprağa verildi
Görüntü Dökümü:
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-cenazeye katılanlar
-cenaze namazının kılınması
-tabutların taşınması
-genel ve detay
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:57 Kaynak: DHA
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