Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

Kartal'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

57 dakika önce

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kartal'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 11'e Yükseldi, System.String[]
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 11'e yükseldi. Yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtildi. Olayda ölen ve yaralanan vatandaşların da kimlikleri de belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar ve eşi Safiye Alemdar ile annesi Safiye Alemdar, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Alemdar, Eslem Alemdar olduğu belirlenirken ölen bir vatandaşın kimliği henüz bilinmiyor. Kimliği tespit edilen yaralı vatandaşlardan Adem Alemdar, Hatice Aliefendioğlu, Bahriye Aktar ve Azra Havva Tekgöz'ün yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Hilal Tuana Alemdar, Halil İbrahim Alemdar, Adile Oral, Nazan Tekgöz, Güler Yılmaz, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Hüsniye Yaman ve Leyla Yaman'ın ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
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