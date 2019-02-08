Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

1 saat önce

Kartal'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi, System.String[]
Kartal'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:53 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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