Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi
1 saat önce
Kartal'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi.
Kartal
'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi. İstanbul
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:53 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi
Cani Koca, 4 Çocuk Annesi Eşini Boğazını Keserek Öldürdü
Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü