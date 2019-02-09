Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

52 dakika önce

iSTANBUL DHA - Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

iSTANBUL DHA - Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bakan Soylu, enkazdan son olarak, 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi.

Öte yandan enkazdan arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Çalışmalar kısa bir süreliğine durdurulmuştu.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:58 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kartal, Güncel
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