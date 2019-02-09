Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi
52 dakika önce
iSTANBUL DHA - Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
iSTANBUL DHA
- Kartal
'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bakan Soylu, enkazdan son olarak, 1.5 yaşındaki Eylül
Dervişoğlu'nun cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi.
Öte yandan enkazdan arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.
Çalışmalar kısa bir süreliğine durdurulmuştu.
(Tür: İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:58 Kaynak: DHA
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