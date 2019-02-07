Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binadaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediliyor

Kartal'da Çöken Binadaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediliyor

11 dakika önce

KARTAL'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Çöken Binadaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediliyor, System.String[]
KARTAL'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:37 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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