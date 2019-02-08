Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binadan Bir Kişinin Cesedi Daha Çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Binadan Bir Kişinin Cesedi Daha Çıkarıldı.

58 dakika önce

IHAAW105012-ASA/08-02-2019- Kartal'da çöken binadan bir kişinin cesedi daha çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Binadan Bir Kişinin Cesedi Daha Çıkarıldı., System.String[]
IHAAW105012-ASA/08-02-2019

- Kartal'da çöken binadan bir kişinin cesedi daha çıkarıldı. 08.02.2019 10: 50: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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