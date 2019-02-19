Kartal'da Çöken Binadan Kurtarılan Minik Havva ile Annesi Kavuştu
17 dakika önce
Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz, tedavi gördükleri hastanede bugün birbirlerine kavuştu.
Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz, tedavi gördükleri hastanede bugün birbirlerine kavuştu. Anne ile kızın kavuşma anı görenleri gözyaşına boğdu.
Kartal'da 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt apartmanı enkazından önce anne Nazan Tekgöz, yaklaşık 20 saat sonra da Azra Havva Tekgöz yaralı halde çıkarılmıştı. Hastanede tedavi gören anne ile kız, olaydan 13 gün sonra nihayet bugün birbirlerine kavuştular. Yoğun bakımdan çıkan minik Havva, tedavisine devam edilmek üzere annesinin olduğu odaya taşındı. Anne ile kızın duygusal kavuşma anı, görenleri gözyaşına boğdu. Annenin minik Havva'ya "Beni özledin mi" sorusu duygulandırdı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:27 Kaynak: İHA
6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada
Roma'nın Yıldızı Zaniolo, Annesine Sert Çıktı: Şu Fotoğrafları Atmayı Bırak, 40 Yaşındasın Sen
Oyuncu Seda Bakan 3 Aylık Hamile
Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı