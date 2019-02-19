Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binadan Kurtarılan Minik Havva ile Annesi Kavuştu

Kartal'da Çöken Binadan Kurtarılan Minik Havva ile Annesi Kavuştu

1 saat önce

Kartal'da çöken binadan kurtarılan Minik Havva ile annesi kavuştu -13 gün sonra duygusal kavuşma Annenin, Minik Havva'ya "Beni özledin mi?

Kartal'da çöken binadan kurtarılan Minik Havva ile annesi kavuştu
-13 gün sonra duygusal kavuşma
Annenin, Minik Havva'ya "Beni özledin mi?" sorusu duygulandırdı

İSTANBUL- Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz, tedavi gördükleri hastanede bugün birbirlerine kavuştu. Anne ile kızın kavuşma anı görenleri göz yaşına boğdu.
Kartal'da 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt apartmanından önce anne Nazan Tekgöz, ardından yaklaşık 20 saat sonra da Azra Havva Tekgöz yaralı halde çıkarılmıştı. Hastanede tedavi gören anne ile kız, olaydan 13 gün sonra nihayet bugün birbirlerine kavuştular. Yoğun bakımdan çıkan Minik Havva, tedavisine devam edilmek üzere annesinin olduğu odaya taşındı. Anne ile kızın duygusal kavuşma anı, görenleri adeta göz yaşına boğdu. Annenin, Minik Havva'ya "Beni özledin mi?" sorusu duygulandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Anne, Kartal, 3. Sayfa
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