Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Kadının Çıkarılması Kamerada

Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Kadının Çıkarılması Kamerada

1 saat önce

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Kadının Çıkarılması Kamerada, System.String[]
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı. Kadının çıkarılma anı ise kameralarca kaydedildi.

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilmişti. AFAD ekiplerinin de gerçekleştirdiği kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında yaralı bir kadına ulaşıldı. Yaralı kadın ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının enkazdan çıkarılış anı ise kameralarca kaydedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:37 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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