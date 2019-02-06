Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Kadının Çıkarılması Kamerada

Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Kadının Çıkarılması Kamerada

6 dakika önce

Kartal'da çöken binadan yaralı kadının çıkarılması kameradaİSTANBUL - Kartal'da çöken 8 katlı binadan enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Kadının Çıkarılması Kamerada, System.String[]
Kartal'da çöken binadan yaralı kadının çıkarılması kamerada

İSTANBUL - Kartal'da çöken 8 katlı binadan enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı. Kadının çıkarılma anı ise kameralarca kaydedildi.
Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilmişti. AFAD ekipleri de gerçekleştirdiği kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında yaralı bir kadına ulaştı. Yaralı kadın ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının enkazdan çıkarılış anı ise kameralarca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

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