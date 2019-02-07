Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Blokları Vinç ile Kaldırılıyor

Kartal'da Çöken Binanın Blokları Vinç ile Kaldırılıyor

15 dakika önce

İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BLOKLARI VİNÇ İLE KALDIRILIYOR (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

Kartal'da Çöken Binanın Blokları Vinç ile Kaldırılıyor, System.String[]
İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BLOKLARI VİNÇ İLE KALDIRILIYOR (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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