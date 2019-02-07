Kartal'da Çöken Binanın Blokları Vinç ile Kaldırılıyor
15 dakika önce
İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BLOKLARI VİNÇ İLE KALDIRILIYOR (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BLOKLARI VİNÇ İLE KALDIRILIYOR (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:19 Kaynak: DHA
İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar
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