KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM
2 saat önce
KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM (ek görüntüler)(Tür: İstanbul)
İSTANBUL - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM (ek görüntüler)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:20 Kaynak: DHA
(Tür: İstanbul)
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