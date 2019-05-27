Son Dakika Haberleri: KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM

2 saat önce

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM (ek görüntüler)(Tür: İstanbul)

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM, System.String[]
İSTANBUL - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDA SON DURUM (ek görüntüler)
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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