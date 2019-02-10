Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Çevresindeki Boşaltılan Binalardan Numune Alındı

Kartal'da Çöken Binanın Çevresindeki Boşaltılan Binalardan Numune Alındı

17 dakika önce

Kartal'da çöken binanın etrafındaki 10 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Kartal'da Çöken Binanın Çevresindeki Boşaltılan Binalardan Numune Alındı, System.String[]
Kartal'da çöken binanın etrafındaki 10 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Boşaltılan binalardan incelenmek üzere alınan numunelerdeki deniz kabukları ise dikkat çekti.

Kartal'da çöken binanın etrafındaki boşaltılan binalarda yapılan incelemede korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Boşaltılan binaların birinden numune alan ekipler, malzemelerde deniz kabuklarına rastladı. Ekipler numuneleri incelenmek üzere gönderirken, binanın betonundaki deniz kabukları da görüntülendi. Binalarda deniz kumu kullanıldığı ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, enkazda ve çevresinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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