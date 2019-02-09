Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

29 dakika önce

- KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
- KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Çöken binanın çevresinde oluşturulan güvenlikli bölgede ise enkaz altında kalanların yakınları ile basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. İstanbul Valiliği tarafından Çaka Bey İmam hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

- Usta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:57 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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