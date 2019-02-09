Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
29 dakika önce
- KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Çöken binanın çevresinde oluşturulan güvenlikli bölgede ise enkaz altında kalanların yakınları ile basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. İstanbul
Valiliği tarafından Çaka Bey İmam hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
- Usta
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:57 Kaynak: DHA
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