Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı.
1 saat önce
IHAAW211901-ASA/06-02-2019- Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
IHAAW211901-ASA/06-02-2019
- Kartal
'da çöken binanın enkazında bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. 06.02.2019 21: 19: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
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