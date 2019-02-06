Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı.

1 saat önce

IHAAW211901-ASA/06-02-2019- Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı., System.String[]
IHAAW211901-ASA/06-02-2019

- Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. 06.02.2019 21: 19: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:27 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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