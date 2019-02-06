Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı

44 dakika önce

Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişi yaralı olarak çıkarıldı Kartal'da çöken binanın enkazından bir kişi daha yaralı çıkarıldı Yaklaşık 5 saat sonra yaralı kurtarıldı İSTANBUL - Kartal'da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarda bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişi yaralı olarak çıkarıldı
Kartal'da çöken binanın enkazından bir kişi daha yaralı çıkarıldı
Yaklaşık 5 saat sonra yaralı kurtarıldı İSTANBUL - Kartal'da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarda bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı.
Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalanları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Enkazdan yaklaşık beş saat sonra bir kadın sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz alanında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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