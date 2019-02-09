Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı.
22 dakika önce
IHAAW192154-ASA/09-02-2019- Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
IHAAW192154-ASA/09-02-2019
- Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 09.02.2019 19: 21: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:30 Kaynak: İHA
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