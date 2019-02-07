Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazında İkinci Gece

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında İkinci Gece

1 saat önce

Kartal'da çöken binanın enkazında ikinci gece Arama kurtarma çalışmaları karanlık, soğuk ve yağmura karşı sürüyorİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama ve kurtarma çalışmaları ikinci gecesinde de aralıksız devam ediyor.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında İkinci Gece, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazında ikinci gece
Arama kurtarma çalışmaları karanlık, soğuk ve yağmura karşı sürüyor

İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama ve kurtarma çalışmaları ikinci gecesinde de aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve soğuğa havanın kararmasının da eklenmesine rağmen kurtarma ekipleri, mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
İstanbul Valiliği'nin son açıklamasına göre Kartal'da çöken binanın enkazında şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ederken, 13 kişinin de yaralı kurtarıldığı bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilerleyen saatlerde enkaz alanına gelerek geceyi burada geçirmesi bekleniyor. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sık sık olay yerini ve oluşturulan kriz masasını ziyaret ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kriz masasındaki mesaisini aralıksız sürdürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, İHH, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra çok sayıda belediye birimleri destek veriyor. Polis ve jandarma ise güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor. Olay yerine çıkan sokakların tamamına giriş ve çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor. Jandarma bir dizi güvenlik tedbirinin yanı sıra drone savarla güvenlik ekiplerine destek veriyor.
Enkaz üzerindeki çalışmalarda beton bloklar ve enkazın içerisinden çıkan ev eşyaları, insan gücü ve iş makineleriyle kaldırılarak enkazın üzeri açılmaya çalışılıyor. Zaman zaman enkaz altından ses duyulduğunun değerlendirilmesi üzerine çevredeki diğer tüm seslerin kesilmesi için megafonla uyarı yapılıyor.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur ve soğuk hava ise kurtarma ekiplerinin mücadelesini yavaşlatmaya yetmiyor. Gündüz yapılan çalışmanın ardından özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, havanın kararmasıyla tekrar bölgeye getirilerek çalışmalara katılıyor.
Dakikalar hızla ilerlerken, karanlığın da çökmesiyle Kartal'daki arama kurtarma çalışmalarında ikinci geceye giriliyor. Enkazın altındaki yakınlarını bekleyen ve çevrede yaşayan vatandaşlar ise yeni kurtarma haberlerinin gelmesini bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

Sabah, Kartal, Yerel
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