Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
50 dakika önce
İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:53
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