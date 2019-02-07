Son Dakika Haberleri: Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

50 dakika önce

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı, System.String[]
İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:53 

İstanbul Valisi, Kartal, Ekonomi
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