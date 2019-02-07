Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 10 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı
36 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra 10 yaşındaki bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların enkazdan çıkarılmaları
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:09 Kaynak: DHA
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