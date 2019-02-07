Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra 9 yaşındaki bir çocuk ile iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:31 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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