Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Daha Yaralı Çıkarıldı
1 saat önce
Kartal'da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı.
Kartal
'da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7 oldu.
Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalanları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Enkazdan yaklaşık beş saat sonra bir kadın sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi. Enkaz alanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:44 Kaynak: İHA
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