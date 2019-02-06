Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Daha Yaralı Çıkarıldı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Daha Yaralı Çıkarıldı

1 saat önce

Kartal'da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Daha Yaralı Çıkarıldı, System.String[]
Kartal'da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7 oldu.

Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalanları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Enkazdan yaklaşık beş saat sonra bir kadın sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi. Enkaz alanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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