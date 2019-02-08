Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Leyla Yaman'ın Kurtarılma Anı
36 dakika önce
Kartal'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı.
Kartal
'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, olay yerinde bulunan AFAD
, AKUT,UMKE, İHH
ve İtfaiye
ekipleri enkazının altından çıkarılan bir kişi için battaniye istiyor. Sağlık ekipleri, ilk müdahale yaptığı sırada enkazda kurtarılan kişinin İsminin Leyla Yaman olduğunu tespit etti. Kısa süre içerisinde Leyla yaman sedye yardımıyla ambulansa götürülüyor. Yaman'n Kartal DR. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldığı durumun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:45 Kaynak: DHA
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