Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Sağ Kurtarılan Havva Tekgöz Adlı Çocuk Kartal Eğitim ve...

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Sağ Kurtarılan Havva Tekgöz Adlı Çocuk Kartal Eğitim ve...

50 dakika önce

IHAAW114009-ASA/07-02-2019- Kartal'da çöken binanın enkazından sağ kurtarılan Havva Tekgöz adlı çocuk Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Sağ Kurtarılan Havva Tekgöz Adlı Çocuk Kartal Eğitim ve..., System.String[]
IHAAW114009-ASA/07-02-2019

- Kartal'da çöken binanın enkazından sağ kurtarılan Havva Tekgöz adlı çocuk Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 07.02.2019 11: 40: 09 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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