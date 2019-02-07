Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Sağ Kurtarılan Havva Tekgöz Adlı Çocuk Kartal Eğitim ve...
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IHAAW114009-ASA/07-02-2019- Kartal'da çöken binanın enkazından sağ kurtarılan Havva Tekgöz adlı çocuk Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
IHAAW114009-ASA/07-02-2019
- Kartal'da çöken binanın enkazından sağ kurtarılan Havva Tekgöz adlı çocuk Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 07.02.2019 11: 40: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:48 Kaynak: İHA
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