Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Yaralılar Çıkarılıyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişinin çıkarıldığı binadan saatler sonra bir kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Görüntü Dökümü:
-----------
-Yaralıların enkazdan çıkarılmaları
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:44 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binada Yaşayanların Yakınları Hastanelere Akın Etti
Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli
Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı
Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı