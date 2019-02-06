Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Yaralılar Çıkarılıyor

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Yaralılar Çıkarılıyor

56 dakika önce

Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Yaralılar Çıkarılıyor, System.String[]
Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişinin çıkarıldığı binadan saatler sonra bir kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:51 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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