Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor

Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor

6 dakika önce

IHAAW010430-ASA/09-02-2019- Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor 09.02.2019 01: 04: 30 TSI NNNN.

Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor, System.String[]
IHAAW010430-ASA/09-02-2019

- Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor 09.02.2019 01: 04: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

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