Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor
6 dakika önce
IHAAW010430-ASA/09-02-2019- Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor 09.02.2019 01: 04: 30 TSI NNNN.
IHAAW010430-ASA/09-02-2019
- Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor 09.02.2019 01: 04: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: İHA
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