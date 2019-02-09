Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor

Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor

1 saat önce

Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor.

Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:18 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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