Kartal'da Çöken Binanın Yan Tarafında Bulunan Binanın Kaydığı İddia Ediliyor
1 saat önce
Kartal'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor.
Kartal
'da çöken binanın yan tarafında bulunan binanın kaydığı iddia ediliyor
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:18 Kaynak: İHA
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